Sábado foi o dia mais quente do ano. De norte a sul do país, as temperaturas vão continuar elevadas até à próxima quarta-feira.

Na Madeira mantém-se o aviso vermelho até terça-feira nas zonas montanhosas, como o Pico do Areeiro, e aviso laranja para a Costa Sul. Ou seja, naquela região autónoma, o Funchal ainda é o melhor sítio para se estar.

No continente, foi mais um fim de semana de praia para muitos. Não faltaram os mergulhos, desportos aquáticos e banhos de sol.