Com temperaturas a rondar os 40º, trabalho do campo faz-se pela fresca da alvorada e ao enfraquecer do sol

Quem se dedica à agricultura traz as rotinas diárias guiadas pelo clima. Em tempo de calor o trabalho do campo faz-se pela fresca da alvorada e ao enfraquecer do sol.

As elevadas temperaturas dos últimos dias, próximas dos 40 graus no Nordeste Transmontano, e a escassez de água, numa altura em que já não chove há mais de um mês estão a queimar o fruto.

Este tem sido um verão atípico. Primeiro com temperaturas baixas para a época, agora com calor em excesso, que até seria normal em Trás-os-Montes, não fosse a prolongada ausência da chuva.