O incêndio que esta segunda-feira lavra com duas frentes ativas em Castro Marim, Faro, obrigou à retirada de várias pessoas das habitações por precaução. No terreno combatem as chamas cerca de 170 operacionais apoiados por nove meios aéreos.

O fogo está a consumir uma zona de mato, não havendo habitações em perigo.

O alerta para o incêndio, que deflagrou perto da localidade de Pernadeira, na freguesia de Odeleite, foi dado às 01:05.