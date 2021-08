Capitania do Funchal cancela avisos de mau tempo para a Madeira

A capitania do Funchal cancelou hoje os avisos de mau tempo e vento forte emitidos na segunda-feira para a orla costeira da Madeira, informou hoje a autoridade marítima.

"Apesar do cancelamento do aviso, recomenda-se aos proprietários ou armadores das embarcações que tomem as devidas precauções no assegurar das respetivas condições de navegabilidade", lê-se na informação distribuída pela capitania.

Devido às elevadas temperaturas que se registam na região, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou as regiões montanhosas da ilha da Madeira sob aviso meteorológico vermelho (o nível mais grave) até às 18:00 de hoje, passando a laranja até à mesma hora de quarta-feira.

Na costa sul da ilha o aviso meteorológico é laranja, enquanto na parte norte e na ilha do Porto Santo vigora o amarelo.

Devido a estas condições meteorológicas, o IPMA também colocou quase todos os concelhos da região em risco vermelho (muito elevado) para incêndios. Entre as exceções está Santana, no norte da ilha da Madeira (que é amarelo na zona costeira e laranja nas zonas interiores).

Com risco de incêndio laranja está o município de São Vicente, também na parte norte da ilha, e o litoral do concelho da Ponta do Sol, na zona sul.

Os bombeiros de quatro corporações (Municipais de Machico, Santana, Sapadores de Santa Cruz e Voluntários Madeirenses) combateram durante toda a noite um incêndio florestal que deflagrou ao final da manhã de segunda-feira no concelho de Machico, mas já regressaram aos respetivos quartéis.

De acordo com a mais recente informação divulgada na página do Serviço Regional de Proteção da Madeira, divulgada às 18:15 e ainda não atualizada passadas 15 horas, a operação envolveu 41 operacionais, 13 meios terrestres e o helicóptero que opera no arquipélago.