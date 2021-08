Greve parcial do SEF com "adesão plena" causa menos constrangimentos

A greve parcial dos funcionários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) continua hoje com "adesão plena" nos aeroportos, especialmente em Lisboa, mas provoca hoje menos constrangimentos devido ao menor fluxo de voos e pessoas, segundo o sindicato.

"É expectável que durante esta semana haja um menor número de voos e que esses mesmos voos tenham apenas entre 30, 40 e 50% da capacidade de passageiros, pelo que não se devem verificar grandes constrangimentos", adianta à Lusa o presidente do Sindicato dos Inspetores de Investigação, Fiscalização e Fronteiras (SIIFF).

A greve parcial, de duas horas por dia, começou no sábado e prolonga-se até ao final do mês.

Hoje e referindo-se a este dia, fonte da ANA -- Aeroportos de Portugal disse à Lusa que o impacto da greve foi pequeno.

"A ANA -- Aeroportos de Portugal informa que, em resultado da greve do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, hoje, dia 17 de agosto, os tempos de espera no controlo de fronteira do Aeroporto de Lisboa durante o período da greve (5:00 - 09:00), atingiram um máximo de 20 minutos. Nos restantes aeroportos, sem impacto relevante", disse a empresa.

No domingo, a ANA revelou que houve atrasos de quatro horas no controlo de fronteira do aeroporto de Lisboa, tendo ficado temporariamente suspenso o desembarque de alguns voos.

De acordo com Renato Mendonça, "esses valores prendem-se com o período de maior fluxo que se verifica nos períodos de fim de semana, sendo expectável que o mesmo se volte a acontecer no próximo".

A greve foi convocada pelo SIIFF face à falta de resposta do Governo quanto a futuro dos inspetores na sequência da aprovação da proposta de lei que "prevê a dispersão de competências policiais do SEF pela PJ, PSP e GNR".

A greve não contou com a adesão do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SCIF/SEF).

O protesto começou no sábado e abrange, de forma parcial, todos os funcionários que prestam serviço nos principais postos de fronteira do país.

Até ao final do mês de agosto, vão realizar-se protestos nos diversos aeroportos do país, mas também nos portos de Sines e Leixões.

O SIIFF recordou que numa reunião em junho o ministro da Administração Interna definiu o final desse mês como data limite para apresentar um documento com "os termos em que se asseguravam os direitos" destes inspetores, que até hoje não chegou ao sindicato.