Jovem de 21 anos salvo por desfibrilhador na via pública

Um jovem de 21 anos, de férias em Albufeira, no Algarve, sofreu uma paragem cardiorrespiratória, no sábado, quando estava numa piscina particular em Santa Eulália.

O rapaz, natural de Famões, em Odivelas, foi salvo por civis que se encontravam no local e deram início a manobras de reanimação. Graças a um desfibrilhador colocado na via pública, foi possível salvar a vítima.

Em comunicado, a Câmara Municipal de Albufeira sublinha que "civis presentes iniciaram manobras de reanimação, recolheram e usaram o DAE - Desfibrilhadores Automáticos Externos da respetiva zona, e acionaram o 112. Esta foi a primeira vez que um equipamento DAE foi usado com sucesso por civis numa situação concreta, tendo assim assegurado a vida a este turista".