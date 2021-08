Projeto TransforMAR regressou às praias portuguesas

O objetivo é simples: sensibilizar os utilizadores das praias para comportamentos mais responsáveis e promover a limpeza do areal com vista à proteção do ambiente e do planeta. Como? Através de contentores presentes em 20 praias portuguesas.

A 4ª edição do projeto TransforMAR já começou e este verão estará presente em 20 praias - marítimas e fluviais - para sensibilizar os veraneantes para a importância de uma boa conduta ambiental em praia e para os princípios da economia circular - através da recuperação, reutilização, reciclagem e da redução do desperdício de materiais plásticos.

A iniciativa conjunta do LIDL, do Electrão e da Associação Bandeira Azul da Europa conta com o apoio da Quercus e da Agência portuguesa do Ambiente.

Em 2021, a Brigada do Mar junta-se novamente ao projeto e ficará depois responsável pela limpeza de várias praias e de outras zonas não concessionadas, fora da época balnear, exponenciando o alcance do projeto.

A iniciativa começou em julho e termina em setembro.