SEF deteve em Lisboa cidadão estrangeiro procurado por tentativa de homicídio

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve esta quarta-feira em Lisboa um cidadão estrangeiro, procurado por tentativa de homicídio no país de origem, adiantou esta polícia em comunicado.

"O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), no dia de hoje 18 de agosto, deteve em Lisboa após diversas diligências um cidadão estrangeiro de 25 anos procurado pelas autoridades do seu país de origem através da INTERPOL", lê-se no comunicado divulgado.