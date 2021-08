Trabalhadores do Bingo do Boavista voltam aos protestos

Os trabalhadores do Bingo do Boavista voltaram aos protestos para exigirem a reabertura da sala de jogos que está encerrada desde janeiro.

Outra das reivindicações dos trabalhadores passa por retirar a concessão da sala à Pefaco, uma empresa com sede em Espanha. À SIC, a Secretaria de Estado do Turismo não confirma, mas o sindicato da Hotelaria do Norte garante que a decisão já foi tomada.

Em maio, os funcionários protestaram em Lisboa. Exigiam o pagamento do subsídio de Natal e dos salários que não recebiam desde o início do ano.