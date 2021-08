Autarquias e empresários apostam na criação de infraestruturas associadas ao turismo fluvial

A pandemia tem vindo a aumentar a procura de destinos do interior por parte dos turistas nacionais.

Depois da quarentena, são muitos os portugueses que trocaram os destinos estrangeiros e os do litoral pelos do interior. O aumento destes fluxos vem-se registando, por exemplo, na afluência às praias fluviais.

Cientes desta nova realidade são várias as autarquias e os empresários que apostam agora na criação de infraestruturas e de novos produtos turísticos associados às atividades náuticas e ao turismo fluvial.

A aposta no turismo tem sido acompanhada pelo aumento do número de camas na região, um dos objetivos traçados pela comunidade intermunicipal do Médio Tejo.

