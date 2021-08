Os bombeiros tentam controlar o incêndio que começou ontem à hora de almoço na freguesia de Sabóia, no concelho de Odemira e que passou para Monchique. No terreno estão agora mais de 700 operacionais, que contam com o apoio de 233 veículos e dez meios aéreos.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil faz um novo balanço do combate às chamas.