Agendamento para emitir ou renovar o passaporte pode demorar mais de 2 meses

Sucedem-se os relatos de dificuldades em aceder a serviços nas conservatórias e lojas do cidadão, nos últimos meses. Por essa razão, muitas pessoas optaram por pedir o passaporte nas lojas do aeroporto, que estavam a funcionar também para pedidos não urgentes.

No entanto, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras afirma que atingiu a capacidade máxima, recebe cerca de 100 emails diários, e está com demasiados pedidos para o que consegue dar resposta, e por isso os cidadãos devem emitir ou renovar o passaporte nas conservatórias ou lojas do cidadão.

Nestes serviços, nas zonas com mais população, como é o caso de Lisboa, só conseguir marcação pode demorar mais de dois meses, como avança o Diário de Notícias.

Assim, a única solução para muitos é o pedido urgente no aeroporto, mas mesmo este serviço demora agora cerca de três semanas a ter vaga.

O Instituto de Registos e Notariado no Campus da Justiça vai estar em funcionamento, sem marcação prévia, ao sábado das 09:00 às 15:00 para agilizar os pedidos em atraso.