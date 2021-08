Época gripal será "normal" e por isso é "necessário rever norma" para vacinar os mais vulneráveis

O Serviço Nacional de Saúde reforçou a quantidade de doses disponíveis, com a compra de mais 146.000 face à época gripal 2020/2021.

No total representa um aumento de 7% em relação ao último ano, o que faz com que Portugal tenha um stock de 2,24 milhões de doses de vacinas contra a gripe.

Os especialistas pedem que se acelere a vacinação, para conter um eventual agravamento da época gripal, depois de no último ano não se terem registado mortes por gripe.

"A gripe durante o tempo de pandemia teve uma incidência muito baixa devido às medidas restritivas: ao uso da máscara, ao distanciamento e até ao confinamento. (...) Este ano já vai haver uma época gripal normal. É necessário rever a norma para todos os mais vulneráveis serem vacinados", defende Gustavo Tato Borges, vice-presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública.

A primeira fase de vacinação contra a gripe vai "privilegiar utentes de lares residenciais, serviços de apoio domiciliário, centros de acolhimento temporário e unidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados", seguindo-se "profissionais de saúde e mulheres grávidas", adiante a DGS.

Para pessoas com 65 ou mais anos a vacina é gratuita no SNS, esclarece a DGS em comunicado, tal como para pessoas residentes ou internadas em instituições, pessoas com doenças específicas, profissionais de saúde do SNS e bombeiros.