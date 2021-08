Funcionários da "Ambiente e Jardim" em greve devido a salários em atraso

Centenas de trabalhadores da empresa "Ambiente e Jardim" estão esta sexta-feira em greve e houve protestos em vários pontos do país. Em causa está falta de pagamento de subsídios e do salário do mês de julho.

Dizem que os problemas são antigos, mas agora chegaram a um limite.

O hospital Pedro Hispano é um dos clientes da "Ambiente e Jardim", empresa que também presta serviços na Câmara de Sintra e na Infraestruturas de Portugal.

À mesma hora, houve protestos em Coimbra, Faro, e no Rossio, em Lisboa. Os cerca de 500 trabalhadores sentem-se com a corda ao pescoço e pedem aos clientes para tomar uma posição firme contra uma empresa que está a braços com a justiça.

Contactada pela SIC, a "Ambiente e Jardim" lamenta que o sindicato não tenha assegurado os serviços mínimos e garante que os salários vão ser pagos até ao final do ano. Justifica o atraso com o processo judicial em curso, acusando o Ministério Público de sucessivos entraves que impedem o pagamento aos trabalhadores.