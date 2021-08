Há cada vez mais empresários a apostar na sustentabilidade

Com cada vez mais pessoas preocupadas com o que consomem e com o meio ambiente, alguns empresários optam pelo caminho da sustentabilidade. Criar um negócio com base no desperdício é agora uma opção de muitos.

Em Felgueiras, Rui e Margarida criaram o negócio em 2016 numa antiga vacaria recuperada numa quinta familiar. A ideia foi criar peças com o desperdício de madeira das obras de construção. Quando as madeiras velhas, em fim de vida, chegam às mãos do casal, as ideias começam a fervilhar e faz-se luz.

Inspirados no minimalismo, os candeeiros são apresentados sob formas simples e geométricas e com as marcas que contam a história de várias décadas. O primeiro candeeiro de mesa nasceu de uma porta antiga, oferecida pelo carpinteiro que limpa as madeiras, tira a ferrugem e corta os moldes.

A maior parte das peças é feita com madeira reutilizada, mas às vezes também a combinam com betão feito à mão no atelier.

Também na Póvoa de Varzim, o combate ao desperdício ganha espaço. No que toca aos têxteis, os números dão que pensar: é a segunda indústria mais poluente do mundo.

De acordo com a Agência Portuguesa do Ambiente os portugueses deitam, por ano, 200 mil toneladas de têxteis para o lixo.

Consciente desta realidade, Antónia Gomes, aproveita os excedentes das fábricas e transforma tapeçaria tipicamente portuguesa em malas.

O planeta tem limites e estamos continuamente a ultrapassá-los. No final de julho, esgotámos os recursos naturais que a Terra tinha capacidade de renovar durante o ano. Neste momento vivemos a crédito, depois de uma acalmia em 2020, devido à pandemia.