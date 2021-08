Pelo menos dois mortos e três feridos em colisão no IC1 em Alcácer do Sal

Pelo menos duas pessoas morreram e três ficaram feridas, duas delas com gravidade, numa colisão entre quatro viaturas ocorrida esta sexta-feira no Itinerário Complementar 1 (IC1) no concelho de Alcácer do Sal (Setúbal), revelaram as autoridades.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou à agência Lusa que a ocorrência, cujo alerta foi dado aos bombeiros às 12:48, ainda está aberta, mas que já há pelo menos "duas vítimas mortais e três feridos, dois graves e um ligeiro".

Contactado pela Lusa, fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR explicou que a colisão, envolvendo "quatro viaturas", aconteceu perto da localidade de Palma, no concelho de Alcácer do Sal.

Esse troço do IC1, no local do acidente, "está cortado nos dois sentidos", acrescentou a fonte da Guarda, explicando não possuir mais informações, de momento, porque "os meios ainda se encontram no local".

Para o sinistro, foram mobilizados 24 operacionais, apoiados por 12 viaturas, incluindo meios dos bombeiros, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).