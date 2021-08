Empresário que fingia ser político terá desviado mais de 100 mil euros

A Polícia Judiciária deteve um homem que terá burlado vários empresários da região centro. Fazia-se passar por político com capacidade de influenciar as decisões de concursos públicos. É suspeito de desviar mais de 100 mil euros.

O homem, de 56 anos, tem já antecedentes por outras burlas qualificadas cujos processos também já correm em tribunal. Desta vez, um estratagema ainda mais sofisticado. Aproveitava a proximidade das eleições autárquicas e o anunciado lançamento de programas para a recuperação económica do país e fingia ser político.

Dizia ter capacidade de influenciar as decisões de concursos públicos, beneficiando as empresas candidatas que aceitassem entrar no esquema. Em troca pedia dinheiro para o financiamento da campanha eleitoral na qual alegava estar envolvido.

O crime terá permitido desviar mais de 100 mil euros de vários empresários da região centro do país. O homem foi detido em flagrante delito depois de receber mais 10 mil euros de uma transação.

Foi presente a primeiro interrogatório judicial, saiu em liberdade, mas com obrigação de apresentações periódicas às autoridades. Está proibido de sair do concelho de residência e de contactar todos os envolvidos no processo.