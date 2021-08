PJ detém suspeitos de morte de idoso em Faro

A Policia Judiciária (PJ) identificou e deteve dois homens pela suspeita de roubo e homicídio qualificado de um homem de 80 anos em Faro, informou hoje a força policial.

Segunda a nota, os factos tiveram lugar no "início do mês de julho" deste ano, nos arredores de Faro, no interior da residência da vítima, um octogenário que morava sozinho.

Os detidos, com 22 e 29 anos, sem ocupação laboral, vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

Segundo noticiado na página oficial da SIC a 4 de julho, um homem com cerca de 80 anos foi encontrado "sem vida e com marcas de violência" indicando que as autoridades suspeitavam que terá sido assassinado "na sequência de um assalto".

Um familiar deu o aleita na manhã desse dia tendo visto também "a casa revirada, gavetas arrancadas e colchões voltados". O ladrar dos cães e a luz acesa ainda de madrugada, tinham deixado a vizinhança "preocupada".

O idoso, que vivia sozinho, "já tinha sofrido vários assaltos e roubos de alfaias agrícolas e de alfarrobas", pistas que foram seguidas pelos inspetores.