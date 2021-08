As acrobacias aéreas prendem os olhos no céus de São Jacinto. O espetáculo acrobático é apenas uma das atrações do Festival Dunas de São Jacinto, em Aveiro.

Há outras atividades onde também é fundamental manter o equilíbrio e tentar não cair.

Começou na sexta-feira e chama à marginal, à praia e às dunas todos os que querem conhecer melhor a identidade de São Jacinto.

O festival, na quinta edição, inclui por isso várias atividades, das desportivas às náuticas, das culturais às que ajudam a proteger a natureza.

Promovido pela Câmara de Aveiro, o Festival Dunas de São Jacinto encerra neste domingo com um encontro de aeronaves ultraleves, durante a tarde, e à noite com um concerto de João Pedro Pais.