Maior lagoa da Península Ibérica está menos poluída

A maior lagoa natural da Península Ibérica, situada na região de Aveiro, está menos poluída e tem atraído mais visitantes.

Ainda assim, as associações ambientalistas pedem mais fiscalização para travar algumas descargas que continuam a contaminar a Pateira de Fermentelos.

As várias associações locais em conjunto com as autarquias de Águeda, Aveiro e Oliveira do Bairro, conseguiram nos últimos anos dinamizar a vertente de lazer nas margens da lagoa.

O espelho de água, que também serve de abastecimento aos aviões de combate a incêndios, exige uma manutenção permanente devido à praga de jacintos e espera há vários por uma operação de desassoreamento.