Praias da Nazaré cheias ao fim de semana

Depois do confinamento, milhares de portugueses estão de volta às praias do litoral. A Nazaré tem registado um aumento de visitantes, que tem ajudado a economia local, mas nem sempre é fácil cumprir as regras de distanciamento.

Nos últimos anos, a Nazaré tem sido um dos destinos de verão mais procurados pelos portugueses e não só. Para isso contribuiram diversas ações promocionais, como a gravação da novela da SIC, ou a onda gigante que Garret McNamara surfou que está novamente em destaque num novo documentário da HBO.

Razões não faltam para ir até à Nazaré, mas importa que as regras de segurança sejam respeitadas. Os dias úteis registam afluências menores, tornando-se uma boa opção para aqueles que, podendo, queiram usufruir da Nazaré longe das enchentes aos fins de semana.