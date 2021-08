SEF detém dois homens com mandados de detenção europeus

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve em aeroportos nacionais dois cidadãos estrangeiros sobre os quais pendiam mandados de detenção europeus, foi anunciado em comunicado.

Na sexta-feira, um cidadão residente em França foi detido no Aeroporto de Lisboa quando tentava entrar em Portugal proveniente do Senegal, refere o SEF em comunicado.

O detido, de 31 anos, era procurado pelas autoridades francesas pela prática de crimes de burla e falsificação de documentos, sendo que sob ele pendia um mandado de detenção europeu.

No sábado, um outro cidadão estrangeiro, de 37 anos, proveniente do Reino Unido, foi detido no Aeroporto da Madeira, pendendo sobre ele um mandado de detenção europeu por crimes de tráfico de estupefacientes.