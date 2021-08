CDS-PP assinala rentrée no sábado em Mirandela

O CDS-PP agendou para sábado a rentrée política, que será assinalada em Mirandela com uma iniciativa focada nas eleições autárquicas e que vai contar com um discurso do presidente do partido.

De acordo com fonte oficial centrista, a iniciativa vai decorrer no Parque do Império e estão previstos discursos da candidata à Câmara Municipal de Mirandela, Helena Chéu, bem como do candidato à Assembleia Municipal, José Mário Mesquita.

O discurso do presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, está previsto para as 19:00.

Antes dos discursos, será inaugurada a sede de campanha e apresentado o hino da candidatura, explicou a mesma fonte, que indicou que serão acauteladas as normas na sequência da pandemia de covid-19.

No final, está previsto um "encontro popular, com porco no espeto e música", de acordo com a informação transmitida à Lusa.