Colisão entre ligeiro e pesado provoca um morto no IC8

Uma colisão entre um veículo ligeiro e um pesado, no Itinerário Complementar 8 (IC8), provocou esta segunda-feira um morto e dois feridos ligeiros, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria.

Segundo a mesma fonte, o alerta para o acidente na freguesia de Aguda, no concelho de Figueiró dos Vinhos, no distrito de Leiria, ocorreu às 10:12, o que obrigou ao corte do IC8 nos dois sentidos.

A circulação já foi reposta, "estando a proceder-se à limpeza da via", informou ainda o CDOS de Leiria, às 13:00.

No local estiveram 16 operacionais, apoiados por seis viaturas dos bombeiros, Instituto Nacional de Emergência Médica e GNR.