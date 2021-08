Depois do "pequeno-almoço português", uma bifana: Gordon Ramsay volta a causar polémica

Depois do polémico "pequeno-almoço português" com ovos estrelados e porco preto, o conhecido chef de cozinha Gordon Ramsay voltou a apresentar a sua versão de um prato tipicamente português. Desta vez foi a bifana e os internautas voltaram a reagir.

No domingo, Gordon Ramsay publicou no Twitter um vídeo no qual anunciou que estava em Portugal a cozinhar "aquilo que pode ser uma das melhores sanduíches de porco de todo o mundo... a bifana".

Para além da carne de porco, a bifana tinha queijo, cebola e pimentos e, tal como aconteceu com o pequeno-almoço, a nova versão da bifana gerou polémica nas redes sociais, onde surgiram comentários a criticar a versão do chef britânico.

"Isso não é uma bifana, nem de perto", "Parece saboroso, mas isso não é uma bifana" ou "Não sei onde é que comeste uma bifana desse género, mas de certeza que não foi no nosso país" foram alguns dos comentários deixados por portugueses na publicação de Ramsay.

O vídeo completo foi publicado no YouTube do chef e pode ser visto aqui.

Gordon Ramsay esteve em Portugal para gravar um episódio do programa "Uncharted", da National Geographic, que mostra o chef a conhecer a cultura gastronómica em diferentes locais do mundo.

O pequeno almoço polémico

Em junho, Ramsay partilhou nas redes sociais um "pequeno-almoço português perfeito" que gerou polémica.

O chef cozinhou ovos estrelados com carne de porco preto e legumes salteados.

Muitos portugueses responderam com publicações irónicas e outros com sugestões de pequenos-almoços verdadeiramente típicos do país, como um galão e uma torrada ou um pastel de nata e um café.