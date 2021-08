Dois prédios evacuados em Queluz devido a fuga de gás

Dois prédios foram na noite desta segunda-feira evacuados em Queluz, no concelho de Sintra, na sequência de uma fuga de gás devido à rotura da conduta principal de fornecimento, adiantou à Lusa fonte dos bombeiros locais.

Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários de Queluz, distrito de Lisboa, um veículo na via pública executou mal uma manobra e colidiu com a fachada de um edifício, danificando a conduta principal do fornecimento de gás.

Devido à fuga de gás, o edifício onde a conduta foi danificada e o prédio contíguo foram evacuados de forma a "garantir as condições de segurança enquanto estavam a acontecer os trabalhos", explicou ainda.

O incidente não provocou feridos e os habitantes dos dois prédios, num total de 24 apartamentos, puderam regressar às habitações "com o condicionalismo de não terem gás".

A mesma fonte explicou que foi chamado ao local o piquete do gás para encontrar a solução final para o problema, mas que não ficou em causa a habitabilidade nos dois prédios.

Segundo a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o alerta foi dado pelas 19:30 e no local estiveram 19 operacionais, apoiados por seis viaturas.