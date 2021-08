Fundação do Gil quer construir clínica de saúde mental

A Fundação do Gil vai construir uma clínica especializada em saúde mental para acompanhar as crianças que sofrem de problemas psicológicos. A marca de vestuário Zippy juntou-se à ideia e lançou uma coleção imaginária para apoiar financeiramente o projeto. Uma em cada cinco crianças acompanhadas pela Fundação do Gil tem problemas de saúde mental.

A mascote do Gil nasceu com a Expo98 e, desde essa altura, tem vindo a dedicar-se à proteção de crianças com problemas clínicos e sociais. A Fundação do Gil dividia-se até agora em duas áreas: a casa do Gil, que acolhe crianças em risco, e os cuidados domiciliários pediátricos.

Agora, a Fundação do Gil pretende abranger uma nova área de ação com o projeto da Clínica do Gil com um espaço inovador de saúde mental infantil. O projeto será edificado junto às instalações da fundação, em Lisboa.

A marca portuguesa Zippy juntou-se à ideia e arrancou, a 1 de junho, “A Coleção Imaginária”. Numa das 50 lojas físicas da marca ou na loja online é possível adquirir peças imaginárias para tornar a clínica do Gil uma realidade para centenas de crianças.