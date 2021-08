Homem desaparecido resgatado sem vida nas Caldas da Rainha

Um homem que saiu de casa para a captura de marisco e que estava desaparecido desde domingo, foi resgatado sem vida numa zona rochosa de uma praia de Caldas da Rainha, informou esta terça-feira a autoridade marítima.

O homem, de 64 anos, tinha saído de casa no domingo para capturar marisco numa zona rochosa em Casais da Boa Vista, na freguesia de Serra do Bouro, no distrito de Leiria, e encontrava-se desaparecido.

Após o alerta dado na segunda-feira, uma embarcação da Estação de Salva-Vidas e elementos da Polícia Marítima da Nazaré efetuaram buscas, vindo o corpo do homem a ser encontrado durante a tarde "numa rocha rochosa e de difícil acesso", refere em comunicado a Autoridade Marítima Nacional.

O corpo foi retirado pelos bombeiros de Caldas da Rainha do local e transportado pelos bombeiros de Óbidos para o Instituto de Medicina Legal de Torres Vedras.

No local, estiveram também inspetores da Polícia Judiciária.