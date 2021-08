Líder do PCP contesta exigência de certificado digital por algumas empresas

Jerónimo de Sousa visitou esta manhã o espaço da Festa do Avante que este ano tem como ponto alto as celebrações do centenário do Partido Comunista Português. O líder comunista disse ainda que considera inaceitável que algumas empresas exijam aos trabalhadores certificado digital.

No final da visita ao recinto, questionado pelos jornalistas sobre algumas entidades patronais exigirem certificado digital de vacinação para contratarem trabalhadores Jerónimo de Sousa considerou esta prática inaceitável e discriminatória.

Festa do Avante e centenário do PCP





O espaço da Quinta da Atalaia está a ser preparado para acolher a festa da reentré comunista, que acontece daqui a duas semanas e que este ano deve ter um modelo semelhante ao do ano passado por causa pandemia.

É recomendado o uso de máscara no recinto, vai haver circuitos de circulação e o partido recomendou aos visitantes que tenham o certificado digital ou um teste negativo à covid-19 que também poderá ser feito à entrada do recinto, mas para já a apresentação do certificado não será obrigatória.

As regras ainda não estão totalmente fechadas. O PCP enviou o plano de contigência à Direção-geral da Saúde e aguarda pela resposta.

O partido pretende ter uma lotação maior do que no ano passado, devido à vacinação e à alteração das regras noutros eventos, que agora também já permitem lotações de 75%.

O plano de contingência do PCP para a Festa do Avante

A 45.ª edição da Festa do Avante! decorre entre 3 e 5 de setembro. Entre as várias iniciativas previstas estão o momento simbólico de içar 100 bandeiras do partido por elementos da Juventude Comunista Portuguesa (JCP), uma exposição "inteiramente dedicada" ao centenário e ainda "o espetáculo que abrirá o palco 25 de Abril, na sexta-feira, da 'Revolução na Arte e a Arte na Revolução'", assim como mais de 60 debates, que compõem o programa político.

A edição deste ano é a segunda em pandemia, mas muito mudou de um ano para o outro e há atividades que regressam, como, por exemplo, as desportivas, nomeadamente através dos torneios de futsal, no sábado (04) e domingo (05).

A edição de 2021 da Festa do Avante! também vai ser uma 'ode' à música de Zeca Afonso, em particular, ao 50.º aniversário da edição do álbum "Cantigas do Maio".

O programa da festa inclui ainda um concerto sinfónico, "A Revolução na Arte e a Arte na Revolução", comemorativo dos 100 anos do partido, com temas ligados ao centenário da Comuna de Paris, de Hanns Eisler, Beethoven e Lopes Graça.