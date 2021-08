Presidente da Câmara de Albufeira internado de urgência com infeção pulmonar

O presidente da Câmara de Albufeira, no distrito de Faro, José Carlos Rolo, foi internado de urgência com uma infeção pulmonar não relacionada com a covid-19 e encontra-se em tratamento e observação, revelou esta quarta-feira a autarquia.

No comunicado enviado à agência Lusa, a Câmara de Albufeira adianta que o autarca do PSD se encontrava numas curtas férias quando foi internado de urgência com uma infeção pulmonar e que se encontra hospitalizado, em tratamento e observação.