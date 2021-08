Rio concorda com veto presidencial às alterações ao Programa de Apoio à Economia Local aprovadas na AR

O Presidente da República vetou esta terça-feira o diploma do parlamento que altera as regras de enquadramento do Programa de Apoio à Economia Local (PAEL), aprovado por PS, PCP e PEV, com oposição de PSD, BE e PAN.

Rui Rio concorda com o veto presidencial ao diploma que, na prática, podia funcionar como um perdão a autarquias endividadas. Tanto o PSD e como o Bloco de Esquerda acusam o PS e o PCP de estarem a tentar salvar a face aos autarcas de Vila Nova de Gaia, Alfandega da Fé, Covilhã, Aljustrel, Cartaxo e Évora.

O Presidente da República decidiu devolver o diploma ao Parlamento por ter sido aprovado já depois de convocadas as eleições autárquicas.

Para Marcelo Rebelo de Sousa não faz sentido que um diploma como este lhe tenha chegado às mãos já depois de convocadas as autárquicas e de estabelecido o prazo para as candidaturas.

Sublinha também que é de meridiano bom senso não suscitar interferências eleitorais e mesmo danos reputacionais para autarquias e autarcas, de forma a salvaguardar a separação entre a legislação sobre gestão autárquica e o período eleitoral em curso. E por isso pede que os deputados só voltem a mexer na lei depois das eleições.