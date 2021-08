Açores sob aviso amarelo devido ao mau tempo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) lançou um aviso amarelo para sete das nove ilhas dos Açores, devido à previsão de chuva forte, acompanhada de trovoada, a partir das 00:00 de sexta-feira.

De acordo com o aviso meteorológico do IPMA, as ilhas do Grupo Ocidental dos Açores (Flores e Corvo) e as ilhas do Grupo Central (Faial, Pico, São Jorge, Graciosa e Terceira), vão estar sob a influência de uma superfície frontal fria, que irá condicionar o estado do tempo em quase toda a região.

O aviso é válido entre a meia noite e as 12:00 de sexta-feira nas ilhas do Grupo Ocidental e entre as 03:00 e as 15:00 nas ilhas do Grupo Central, onde deverá verificar-se "precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada".