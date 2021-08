Marcelo inaugura Feira do Livro e faz visita sem o presidente da CML, mas encontra outro candidato

A precisamente um mês das autárquicas, o Presidente da República visitou a Feira do Livro de Lisboa e quis o acaso que Carlos Moedas, candidato do PSD à Câmara de Lisboa, se encontrasse com Marcelo Rebelo de Sousa em pleno Parque Eduardo VII.

Este encontro aconteceu durante uma ação de campanha, que não tinha sido divulgada aos jornalistas, uma hora depois de Fernando Medina, o recandidato do PS à Câmara de Lisboa ter deixado o recinto para que não houvesse coincidências suspeitas.

Marcelo quer evitar confusões a todo o custo a um mês das autárquicas e foi aliás essa a principal razão para o veto de Belém ao diploma que altera as regras de enquadramento do Programa de Apoio à Economia Local. O Presidente da República defende que legislar sobre matéria relacionada com autarquias, em plena campanha autárquica, não é sensato.