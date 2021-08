Proposta para reforma eleitoral propõe criação de sistema de duplo voto para as legislativas

A Associação para o Desenvolvimento Económico e Social (SEDES) e a Associação por Uma Democracia de Qualidade (APQD) apresentaram, esta quarta-feira, um projeto de reforma eleitoral para a Assembleia da República. Propõem a criação de um sistema misto de duplo voto.

A proposta prevê que o eleitor possa votar duas vezes: uma no deputado que prefere e outra no partido. Quem propõe esta reforma do sistema de eleição parlamentar – que já foi apresentada ao Presidente da República, numa fase inicial – apresenta várias vantagens.

Além do sistema de dois votos, a proposta apresenta também a alteração do número de deputados dos atuais 230 para 229. O objetivo é evitar fenómenos de empate, como o ocorrido após as eleições legislativas de 1999, durante o Governo de António Guterres.

Uma das críticas a este modelo é o da menor representatividade dos chamados partidos pequenos, no entanto as associações afirmam que “o sistema mantém-se proporcional”.

A proposta volta a ser apresentada no Parlamento em 2022.