Jorge Sampaio está "sedado" e "em processo de estabilização"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já foi informado do estado de saúde de Jorge Sampaio.

Em declarações aos jornalistas, o chefe de Estado desejou as rápidas melhoras ao antigo Presidente da República.

"O médico da Presidência da República acabou de me dizer que o Presidente Sampaio está sedado, num processo de estabilização em termos respiratórios e que, pouco a pouco, iriam ver se retiravam a sedação, e qual seria a reação”, disse Marcelo aos jornalistas, à margem de uma visita à Feira do Livro do Porto.