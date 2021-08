Marcelo falou por telefone com Presidente chinês sobre Macau e Afeganistão

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, falou esta sexta-feira por telefone com o Presidente chinês, Xi Jinping, sobre o relacionamento bilateral, Macau e a situação internacional, em particular, no Afeganistão, divulgou a Presidência da República.

De acordo com uma nota publicada no site oficial da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa "teve esta manhã uma longa conversa telefónica com o Presidente da República Popular da China, Xi Jinping, por iniciativa deste".

"Os dois chefes de Estado tiveram a oportunidade de abordar diferentes temas do relacionamento bilateral, Macau, as relações da União Europeia com a República Popular da China, a pandemia, a situação internacional, e, em particular, o Afeganistão", lê-se na mesma nota.

Marcelo Rebelo de Sousa fez uma visita de Estado à República Popular da China no final de abril de 2019, durante a qual foi recebido por Xi Jinping.

