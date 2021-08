Trabalhadores da STCP em greve pela quarta vez este mês

Os trabalhadores da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) estão, pela quarta vez este mês, em greve. Contestam o aumento de 15 euros, proposto pela empresa, e queixam-se das más condições de trabalho.

À sexta-feira, o ponto de encontro dos trabalhadores é o centro de recolha da via norte. Mas os dias passam e as respostas continuam sem chegar. A empresas propôs um aumento salarial de 15 euros, um valor que os trabalhadores consideram baixo. Se a empresa aceitasse um aumento de 30 euros, já podiam pôr fim à greve.

Esta quinta-feira, cerca de 150 trabalhadores concentraram-se em frente à Câmara Municipal do Porto, na esperança de serem recebidos por Rui Moreira. No entanto, as expectativas saíram furadas.

Se a administração continuar sem receber os trabalhadores e sem negociar os aumentos salariais, os funcionários prometem voltar à greve nos dias 20 e 21 de setembro.