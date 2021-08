Governo regional da Madeira quer investigação sobre qualidade da água das piscinas da Doca do Cavacas

As piscinas naturais da Doca do Cavacas já estiveram interditas a banhos este ano e, segundo a direção regional do Ambiente, não é a primeira vez que os resultados das análises da água não são satisfatórios.

A Câmara do Funchal, a entidade que gere as praias e a rede de saneamento da capital madeirense, garante que as 23 estações elevatórias na área dos hotéis e a ETAR da Avenida do Mar estão a funcionar bem.

O Governo regional da Madeira quer uma investigação, mas a câmara diz que o caso é pontual.