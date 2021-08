O calão da região norte poderá ser encontrado num dicionário. É uma forma de preservar as raízes da língua para não desaparecerm entre as gerações futuras.

O dicionário de Calão do Norte será lançado a 2 de setembro e tem apresentação marcada para a Feira do Livro do Porto, no dia 4.

O autor do livro trabalha há 35 anos na recolha de palavras que não são as mais usuais, como é o exemplo dos calões e regionalismos.