São João desmonta hospital de campanha por onde passaram 50 mil doentes  

O hospital de campanha do INEM, instalado no Centro Hospitalar de São João, no Porto, começou esta segunda-feira a ser desmontado.

Nos últimos 18 meses, passaram pelas tendas de apoio ao serviço de urgência cerca de 50 mil doentes e mais de 700 profissionais de saúde.

A 7 de março de 2020, com 21 casos do novo coronavírus registados no país, nasceu junto ao serviço de urgência do São João um hospital de campanha do INEM.

Este modelo de triagem e orientação de doentes menos graves foi criado em tempo recorde para dar resposta à onda de infeções que, primeiro a região norte, e depois todo o pais acabou por enfrentar.

Ano e meio depois, as autoridades acreditam que já não se justifica.