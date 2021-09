Agosto é o mês do tomate coração de boi no Douro. Clima e solos da região tornam o sabor único

No Douro, agosto foi o mês do tomate coração de boi, um fruto com o sabor único graças ao clima e solos da região.

No durante o mês, o tomate coração de boi começa a colorir as hortas. É uma variedade com origem numa semente que tem passado de geração em geração e, para que não se perca, há uma organização que trabalha para manter o fruto fiel às qualidades que o distinguem dos outros.

Este ano, devido à pandemia, volta a não haver o concurso do tomate coração de boi do Douro. Para a organização o prémio é continuar a manter hortas como a de Eugénia Pereira, produtora deste tomate.

Eugénia vende praticamente tudo o que produz e no mês de agosto já se sabe que o tomate está em destaque nas encomendas.