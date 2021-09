Derrapagem de prazos. Governo falha transferência de competências para a administração local

O Governo não cumpriu a data para o início da nova fase de descentralização de competências para a administração local.

O Executivo previa aprovar até junho as novas competências para os municípios, freguesias e comunidades intermunicipais. No entanto, o prazo não foi cumprido.

Assim sendo, os autarcas que forem eleitos a 26 de setembro vão começar os mandatos sem saberem exatamente que competências vão ter de assumir.

Saúde, educação e apoios sociais são algumas das áreas em que o Governo previa transferir competências para as autarquias.

Em declarações à edição desta quarta-feira do jornal Público, a ministra da Modernização do Estado Alexandra Leitão diz agora que espera concluir o aprofundamento do processo de descentralização em 2022.