Lancha da GNR encalhou junto à praia de Carcavelos

Uma lancha de patrulhamento costeiro pertencente à GNR encalhou esta quarta-feira na zona da praia de Carcavelos, no concelho de Cascais, sendo desconhecidas as causas, que serão alvo de um inquérito, informou a GNR.

Numa nota enviada à comunicação social, a Guarda Nacional Republicana refere que a lancha de patrulhamento costeiro "Bojador" encalhou pelas 14:30, durante uma ação de patrulha, ressalvando que "nesta fase é prematuro avançar com as causas da ocorrência".

"Para esse efeito será instaurado o necessário inquérito para apuramento das causas e circunstâncias da situação em apreço", refere a nota.

A GNR informa ainda que se encontra a diligenciar com as autoridades competentes as manobras para "garantir a retirada em segurança da embarcação", aguardando a hora da preia-mar.

Segundo a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil, às 17:25 estavam mobilizados nesta operação seis operacionais e quatro viaturas.