A circulação do metro do Porto está a registar atrasos em todas as linhas devido a problemas de sinalização provocados pela trovoada que se fez sentir durante a madrugada, disse hoje à Lusa fonte da empresa.

De acordo com o porta-voz da Metro do Porto, a situação "não tem muito impacto, mas causa alguns atrasos".

A fonte acrescentou que "até às 09:00, prevê-se que esteja tudo normalizado".