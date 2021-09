Paralisação de funcionários marca arranque do ano judicial

Mais de 95% dos funcionários judiciais aderiram à greve esta quarta-feira. O Sindicato dos funcionários dos tribunais diz que a maioria não abriu.

Apenas os tribunais de Albufeura, Faro e o tribunal de Instrução Criminal de Lisboa abriram.

Os funcionários judiciais não recebem se trabalharem horas extras, mesmo que tenham de ficar no tribunal até de madrugada. Exigem ao Ministério melhores condições de trabalho para os que estão e que crie condições mais atrativas para conseguirem contratar.

As vagas que existem, por exemplo, para Lisboa, ficaram por preencher no último concurso. Os trabalhadores falam em situação crítica, em que há cada vez mais pessoas a saírem para outros organismos públicos, como Finanças ou para a Polícia Judiciária, onde as condições são melhores.

Acreditam que todas as reivindicações são fáceis de acomodar e que só falta vontade política.

Daqui a duas semanas, a 15 de setembro, vão ter uma reunião com o gabinete da ministra da justiça.