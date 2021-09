O condutor de uma viatura pesada de mercadorias morreu hoje devido ao despiste deste veículo ocorrido na Autoestrada do Sul (A2), no concelho de Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal, revelou a Proteção Civil.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal explicou à agência Lusa que o alerta para o acidente, que aconteceu ao quilómetro 83, no sentido norte-sul, foi dado aos bombeiros às 02:32.

O corpo da vítima mortal, um homem de 47 anos, foi transportado para os serviços de Medicina Legal do Hospital do Litoral Alentejano (HLA), em Santiago do Cacém, indicaram a Proteção Civil e a GNR.

Fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR disse à Lusa que a viatura pesada de mercadorias "seguia no sentido norte-sul", mas, "com o despiste, acabou por transpor o separador central [da A2] e ficou imobilizada na berma no sentido sul-norte".

"A via direita, nesse sentido, ainda continua cortada devido aos trabalhos de reparação do separador central", que estão a ser efetuados pela concessionária da autoestrada, a Brisa, pelo que "o trânsito está a processar-se pela via da esquerda", acrescentou a mesma fonte.

Para o socorro ao sinistro foram mobilizados 24 operacionais, apoiados por 12 viaturas, incluindo meios dos bombeiros, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e GNR.