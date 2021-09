Homenagem a Francisco Pinto Balsemão nos 40 anos do VII Governo Constitucional

Francisco Pinto Balsemão regressa esta quinta-feira a São Bento para uma homenagem que assinala os 40 anos do VII Governo Constitucional Português.

O anfitrião da cerimónia é o primeiro-ministro, António Costa.

A sessão segue o mesmo modelo da cerimónia também promovida por António Costa em julho de 2016 para homenagear os 40 anos do I Governo Constitucional, liderado pelo antigo Presidente da República e fundador do PS, Mário Soares, que faleceu em janeiro de 2017.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, marcou presença no início da cerimónia. O chefe de Estado chegou pouco antes das 17:00 e esteve reunido numa sala do Palacete de São Bento com Francisco Pinto Balsemão e a sua mulher, Mercedes Balsemão, com o antigo presidente do Governo Regional dos Açores Mota Amaral, o Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, e o primeiro-ministro, António Costa.

Perto das 17:10, saíram, um por um, do interior do edifício para os jardins de São Bento. Marcelo Rebelo de Sousa aproximou-se então de Balsemão, falou-lhe ao ouvido e retirou-se logo de seguida - como tinha feito em julho de 2016, numa cerimónia semelhante, no mesmo local, para assinalar os 40 anos I Governo Constitucional, chefiado por Mário Soares.

A assistir a esta sessão promovida pelo Executivo de António Costa, estão, entre outros convidados, os antigos chefes de Estado António Ramalho Eanes e Aníbal Cavaco Silva, o presidente do PSD, Rui Rio, o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, e o almirante Silva Ribeiro.

Em São Bento estão ainda amigos e colaboradores diretos do antigo primeiro-ministro e fundador do PPD, em 1974, não apenas na esfera política, como também ao nível empresarial.

O VII Governo Constitucional - o primeiro de dois liderados por Pinto Balsemão - tomou posse em 9 de janeiro de 1981, após a morte do líder do PSD e primeiro-ministro, Francisco Sá Carneiro, tendo terminado o seu mandato em 4 de setembro do mesmo ano.

Francisco Pinto Balsemão liderou depois o VIII Governo Constitucional, que durou até 9 de junho de 1983 - Executivo que incluiu no cargo de vice-primeiro-ministro o então líder do CDS, Freitas do Amaral, que não fez parte do anterior, o VII, por opção pessoal; e em que o atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, desempenhou as funções de ministro dos Assuntos Parlamentares.

Para a cerimónia de hoje, estão convidados titulares de órgãos de soberania, com particular destaque para o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, e o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, assim como membros do Conselho de Estado e líderes partidários, salientando-se aqui Rui Rio, que foi apoiado por Pinto Balsemão nas suas candidaturas à presidência do PSD.