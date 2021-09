Julgamento do caso Raríssimas arranca hoje em Loures

O início do julgamento do caso Raríssimas está marcado para esta quinta-feira no Tribunal de Loures.

Quatro anos depois, a ex-presidente e fundadora da Associação Nacional de Deficiências Mentais e Raras encontra-se em tribunal com representantes da instituição, de onde foi afastada em 2017, alegadamente por má gestão.

Ex-presidente da Raríssimas e associação fazem acusações mútuas



O caso, denunciado pela TVI, mostrou que Paula Brito da Costa terá usado mais de 300 mil euros da Raríssimas para gastos pessoais.

A ex-presidente da associação foi constituída arguida, acusada dos crimes de recebimento indevido de vantagem, peculato e falsificação de documentos.

Agora, Paula Brito da Costa exige mais de 147 mil euros à Raríssimas por considerar ilegal o processo de despedimento.

Ler mais: