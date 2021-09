Médicos de família pedem audiência urgente com ministra da Saúde

A associação que representa os médicos de família pediu uma audiência urgente com a ministra da Saúde. Acusa Manuel Heitor, ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, de desrespeito.

Em entrevista ao Diário de Notícias, Manuel Heitor dá o exemplo do Reino Unido para sugerir que, a formação destes profissionais, talvez não tenha de ser tão exigente como a de outros especialistas.

Em comunicado, a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar diz-se surpreendida com as declarações. Escreve que uma eventual redução do internato colocará em causa a qualidade da formação e não ajudará ao objetivo de atribuir um médico de família a cada português.

A associação pede que o Governo clarifique as propostas para a formação médica.