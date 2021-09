Iraquianos suspeitos de terrorismo detidos em Lisboa poderão avançar para recurso

O advogado dos iraquianos detidos confirma que se verificaram pressupostos que sustentaram a aplicação da prisão preventiva. Varela de Matos coloca a hipótese de os arguidos seguirem para recurso.

Os dois iraquianos suspeitos de pertencerem ao Daesh, detidos em Lisboa, ficaram em prisão preventiva esta quinta-feira. Os irmãos residiam em Portugal há quatro anos e estavam a ser procurados pelas autoridades iraquianas.

Os dois homens terão entrado em Portugal em 2017, infiltrados num grupo de refugiados que veio da Grécia.

Com idades entre os 32 e 34 anos, ambos residiam em Lisboa, onde trabalhavam no setor da restauração e num call center.

Eram investigados há 4 anos pela Unidade Nacional Contraterrorismo da Polícia Judiciária e preparavam-se para sair do país.

Durante as buscas terão sido recolhidas provas da participação em milícias e atos terroristas na zona de Mossul no Iraque, um dos antigos bastiões do Daesh, o grupo radical islâmico com quem ainda manteriam ligações.